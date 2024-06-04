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Шойгу по сравнению с Пригожиным очень сильно повезло, что он так легко отделался. После его отставки Россию ждут серьезные перемены

Шойгу по сравнению с Пригожиным очень сильно повезло, что он так легко отделался. После его отставки Россию ждут серьезные перемены

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка после отставки Сергея Шойгу, многие задавались вопросом о том, не связано ли это с "маршем справедливости" организованным в прошлом году ныне уже покойным Евгением Пригожиным.

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Комментарии
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Слава Денисов
Думайте как хотите. Ваше право. Шойгу повезло в жизни, на самом деле это слуга олигархов ельцинского времени, некий царек мечтающий стать царьком. Сам он до костей коррупционер. Пригожин, как его не называйте, сумел сделать военное подразделение, которое было признано всем миром, как самое сильное на планете. Под бравыми докладами Шойгу до СВО, выяснилось, что наша армия абсолютно не готова к противостоянию, а подготовка ни к черту, все новые вооружения выпущены в единичных экземплярах или их тактико-боевые параметры сильно завышены. На ЛБС Пригожина уважали и каждый хотел в ЧВК, т.к. там был порядок и престиж. У Шойгу авторитет хуже, чем у Зеленского до сих пор. А хромота в армии идет уже второй год и только сейчас появилась надежда, что будет наведен порядок. Место Шойгу за решеткой пожизненно.
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1 час.
Алексей Смирнов
Кто такой Пригожин? Бизнесмен криминального пошиба, который возомнил из себя то. чего никогда не было и не могло быть. Он сам решил свою судьбу. пора уже подобным авторам перестать поднимать пену по этой теме.
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31 мин.
Геннадий Сытник
Хуюки и прахуюки, чмо малолетнее.
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24 мин.

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