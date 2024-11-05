Генеральный директор Coinbase столкнулся с негативной реакцией из-за заявлений о листинге

Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, сталкивается с серьезной негативной реакцией со стороны видных деятелей в секторе криптовалют из-за своего утверждения о том, что листинг цифровых активов на бирже не влечет за собой никаких комиссий.
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