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Найдите время сказать им «спасибо»: орловские педагоги празднуют свой день

Найдите время сказать им «спасибо»: орловские педагоги празднуют свой день

Сегодня, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечают 12,6 тысячи орловских работников образования, большинство из которых – педагоги: 7763.

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