Неймар посетил покерный турнир в день матча «Сантоса» и попал на видео

Нападающий «Сантоса» Неймар оказался в центре внимания после появления видео с покерного турнира. Ролик был снят в день матча Кубка Судамерикана, в котором бразильский клуб на выезде обыграл венесуэльский УСВ (счет не уточняется).
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