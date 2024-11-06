Праздники 7 ноября 2024 года: года и День проведения военного парада на Красной площади отмечают в России

Чтобы узнать, какие праздники отмечают 7 ноября, достаточно взглянуть на календарь памятных дат. В России этот день выделяется двумя значимыми событиями: Днем Октябрьской революции 1917 года и Днем проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.
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