Праздники 7 ноября 2024 года: года и День проведения военного парада на Красной площади отмечают в России

Чтобы узнать, какие праздники отмечают 7 ноября, достаточно взглянуть на календарь памятных дат. В России этот день выделяется двумя значимыми событиями: Днем Октябрьской революции 1917 года и Днем проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.