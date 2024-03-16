Стало известно место и время прощания с Александром Ширвиндтом: реакция российских звезд на утрату Елена ГалицкаяРоссийские звезды скорбят по утрате выдающегося артиста — Александра Ширвиндта, который ушел из жизни на 90-ом году.
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