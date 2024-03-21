Мужчина на внедорожнике безжалостно переехал собаку в Краснодаре, которую преследовал долгое время

Мужчина на внедорожнике безжалостно переехал собаку в Краснодаре, которую преследовал долгое времяМужчина на внедорожнике долго преследовал любимицу одного из дворов в микрорайоне Гидростроителей Краснодара – бездомную собаку, чтобы расправиться с ней.