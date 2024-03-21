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Живая Кубань

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Мужчина на внедорожнике безжалостно переехал собаку в Краснодаре, которую преследовал долгое время

Мужчина на внедорожнике безжалостно переехал собаку в Краснодаре, которую преследовал долгое время

Мужчина на внедорожнике безжалостно переехал собаку в Краснодаре, которую преследовал долгое времяМужчина на внедорожнике долго преследовал любимицу одного из дворов в микрорайоне Гидростроителей Краснодара – бездомную собаку, чтобы расправиться с ней.

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Комментарии
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Иван Иванов
Его не мать родила,его пидор на этапе выстродал.Очень желаю ему пожалеть о содеянном,Бог он все видит.
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