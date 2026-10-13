Американские переговорщики приостановили подготовку к поездке в Россию

Разногласия вокруг сделки по поставкам дизельного топлива переросли в серьёзный кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом, возникший на фоне скандала в Овальном кабинете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Материнский капит...
- Материнский капит...
- Л В Латвии восстано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым