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Золотые медалисты на съёмочной площадке: 7 известных артистов, которые могли выбрать совсем другую профессию

Золотые медалисты на съёмочной площадке: 7 известных артистов, которые могли выбрать совсем другую профессию

Многие известные артисты в юности имели все шансы построить карьеру в науке, юриспруденции или авиации.

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