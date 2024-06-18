В одном из сел Страшенского района отремонтирован Дом культуры

В селе Рошканы Страшенского района обновили интерьер Дома культуры, пишет Noi.md. Двухэтажное здание, построенное четыре десятилетия назад, оставалось в основном неиспользованным на протяжении многих лет, хотя шесть лет назад крыша была отремонтирована, а окна заменены.