Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Купается в роскоши, способна посадить и загрызть любого»: как Ольга Скабеева стала «железной куклой» отечественного телевидения

«Купается в роскоши, способна посадить и загрызть любого»: как Ольга Скабеева стала «железной куклой» отечественного телевидения

Интересная жизнь с Vera Star Она начинала свое восхождение по карьерной лестнице с простых репортажей про алкотестеры и газированную воду.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Так это существо даже по-русски своЁ фамилиЁ написать не в состоянии! А его высеры формирует или переводит автомат-переводчик с аглецкава на русский!
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2 час.
Надежда
Vera Star, что за вой, Скабеева тебе что, на хвост наступила!?😏
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2 час.
Наталья Персидская
Когда Скабеева вела Вести.док, она была совсем другая, поднимите архивы. Эта женщина провела огромную работу над собой и она не агрессивная, просто на фед. канале студию надо держать в железных руках. Лучше на Соловьёва посмотрите, из острой программы сделал клуб по интересам, ни одного альтернативного мнения на его передачах, одни болванчики, которые ему головой кивают.
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47 мин.

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