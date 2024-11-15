«Купается в роскоши, способна посадить и загрызть любого»: как Ольга Скабеева стала «железной куклой» отечественного телевидения

Так это существо даже по-русски своЁ фамилиЁ написать не в состоянии! А его высеры формирует или переводит автомат-переводчик с аглецкава на русский!

Наталья Персидская

Когда Скабеева вела Вести.док, она была совсем другая, поднимите архивы. Эта женщина провела огромную работу над собой и она не агрессивная, просто на фед. канале студию надо держать в железных руках. Лучше на Соловьёва посмотрите, из острой программы сделал клуб по интересам, ни одного альтернативного мнения на его передачах, одни болванчики, которые ему головой кивают.