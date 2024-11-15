«Купается в роскоши, способна посадить и загрызть любого»: как Ольга Скабеева стала «железной куклой» отечественного телевидения

Интересная жизнь с Vera Star Она начинала свое восхождение по карьерной лестнице с простых репортажей про алкотестеры и газированную воду.
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