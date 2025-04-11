ФК «Динамо» хотел бы попросить Овечкина сыграть ещё один матч за клуб

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», в интервью Metaratings.ru после поражения от ЦСКА (1:3) в 23‑м туре РПЛ выразил желание привлечь Александра Овечкина к участию в одном из матчей команды.
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