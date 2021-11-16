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Глава Минсельхоза Бразилии посетит Москву для переговоров о поставках удобрений

Глава Минсельхоза Бразилии посетит Москву для переговоров о поставках удобрений

Бразильский министр сельского хозяйства Тереза Кристина да Коста Диас в скором времени планирует посетить Российскую Федерацию, чтобы провести переговоры о возможности повышения поставок отечественных удобрений в южноамериканскую республику.

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