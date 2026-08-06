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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Трактора» Гордон: «Я тренировал в НХЛ, в АХЛ, на ОИ и ЧМ. Это мой 30-й сезон и 1-й – в европейской лиге. Я подумывал об этом последние 15 лет»

Главный тренер « Трактора » Скотт Гордон выступил перед командой. «Это будет мой 30-й сезон в тренерской карьере.

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