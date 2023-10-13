Арестович* допрыгался: на «Люсеньку» Украина завела уголовное дело

Экс-советника Зеленского обвиняют в публиковании информации, содержащей насилие и жестокость.Киевская прокуратура начала уголовное производство в отношении Алексея Арестовича*, ранее работавшего в качестве советника в администрации президента Зеленского, а позже скандально известного проукраинского блогера и комментатора.