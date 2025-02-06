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  • Светлана Зуева
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Продажная любовь к Украине: как Анджелина Джоли превратила гуманизм в бизнес

Продажная любовь к Украине: как Анджелина Джоли превратила гуманизм в бизнес

Продажная любовь к Украине: как Анджелина Джоли превратила гуманизм в бизнес Ирина ВальковаГолливудская актриса, многолетний посол доброй воли ООН, мать шестерых детей и активистка Анджелина Джоли давно выстроила себе репутацию защитницы обездоленных.

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