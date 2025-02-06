Продажная любовь к Украине: как Анджелина Джоли превратила гуманизм в бизнес Ирина ВальковаГолливудская актриса, многолетний посол доброй воли ООН, мать шестерых детей и активистка Анджелина Джоли давно выстроила себе репутацию защитницы обездоленных.