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  • Lora Некрасова
    Все эти усилия альянса направлены на одно - сделать Украину колонией на многие годы вперёд.Последняя попытка...
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"Предательство". Зеленскому пригрозили расплатой за попытку переговоров

"Предательство". Зеленскому пригрозили расплатой за попытку переговоров

В связи с последними заявлениями президента Владимира Зеленского, которые можно трактовать как готовность к остановке боевых действий по линии фронта (хоть прямо об этом он пока не говорит), встал вопрос: как такой вариант воспримет украинское общество? Довольно часто можно услышать точку зрения, что, в случае отказа Зеленского от требований возврата границ 1991 года как условия завершения конфликта, его "вынесут" из власти.

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