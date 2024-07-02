"Предательство". Зеленскому пригрозили расплатой за попытку переговоров

В связи с последними заявлениями президента Владимира Зеленского, которые можно трактовать как готовность к остановке боевых действий по линии фронта (хоть прямо об этом он пока не говорит), встал вопрос: как такой вариант воспримет украинское общество? Довольно часто можно услышать точку зрения, что, в случае отказа Зеленского от требований возврата границ 1991 года как условия завершения конфликта, его "вынесут" из власти.