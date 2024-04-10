На двойное сдерживание со стороны Запада Москва и Пекин ответят двойным противодействием

Россия и Китай договорились совместно отвечать на недружественную политику Запада. Как образно выразился министр иностранных дел Китая, партнёры ответят «на двойное сдерживание двойным противодействием», пишет Bloomberg.
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