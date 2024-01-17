Песков объявил о работе над проектом амнистии для осужденных россиянок

Получившие реальные сроки отдельные категории россиянок могут выйти на свободу по амнистии. Поручение о разработке такой инициативы дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека.
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