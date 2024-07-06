Вооруженным силам Украины не удается противостоять российской армии на поле боя. Чтобы изменить неблагоприятный информационный фон, Киев делает все возможное, прибегая к откровенному терроризму против мирного населения России.
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