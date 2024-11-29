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СВР: Запад готовится к возможному "замораживанию" украинского конфликта

СВР: Запад готовится к возможному "замораживанию" украинского конфликта

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa В НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта, исходя из очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя.

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