СВР: Запад готовится к возможному "замораживанию" украинского конфликта

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa В НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта, исходя из очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии