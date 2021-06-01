Пилот Польши дал команду «приземлиться» истребителю России. Что из этого вышло

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПилот Польши дал команду «приземлиться» истребителю России. Что из этого вышло Американцы с самого начала сирийского конфликта предпочли не действовать в одиночку, а формировать коалицию.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановполяка в песок надо было отправить - раз он выпустил шасси, то пуссть и садился в песочек..................NNataдурью не майтесь . Что у нас не бывает ошибок у пилотов? Вот то, что не ответила польская сторона - это некрасиво, но не смертельно. Будет чем лишний раз урезонить.DDedCarloА может правда кнопочки перепутал. Но объяснять это - позор!NNataвот именно. И не надо из мухи слона надувать.Алексей Сафронов...польская свинья - она и в Африке свинья!Сергей ФедоровНадо было замочить пидора польского!!!NWnovichokspb waismanПоляк, очевидно, дураком прикинулся: и такое бывает - с дурака какой мол спрос???!!!NWnovichokspb waismanПоляк, очевидно, дураком прикинулся: и такое бывает - с дурака какой мол спрос???!!!Лаврентий Палыч БерияТрудно было дать ему предупредительную очередь трассером по курсу?Юрий НиколаевОчень жаль что наши не отстрелили КОПЫТА этому недоумку который их выпустил.АльберттНазвание статьи как и сама она не о чем .Комментировать
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