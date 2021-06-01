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Пилот Польши дал команду «приземлиться» истребителю России. Что из этого вышло

Пилот Польши дал команду «приземлиться» истребителю России. Что из этого вышло

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Анатолий Селиванов
поляка в песок надо было отправить - раз он выпустил шасси, то пуссть и садился в песочек..................
Nata
дурью не майтесь . Что у нас не бывает ошибок у пилотов? Вот то, что не ответила польская сторона - это некрасиво, но не смертельно. Будет чем лишний раз урезонить.
DedCarlo
А может правда кнопочки перепутал. Но объяснять это - позор!
Nata
вот именно. И не надо из мухи слона надувать.
Алексей Сафронов
...польская свинья - она и в Африке свинья!
Сергей Федоров
Надо было замочить пидора польского!!!
novichokspb waisman
Поляк, очевидно, дураком прикинулся: и такое бывает - с дурака какой мол спрос???!!!
novichokspb waisman
Поляк, очевидно, дураком прикинулся: и такое бывает - с дурака какой мол спрос???!!!
Лаврентий Палыч Берия
Трудно было дать ему предупредительную очередь трассером по курсу?
Юрий Николаев
Очень жаль что наши не отстрелили КОПЫТА этому недоумку который их выпустил.
Альбертт
Название статьи как и сама она не о чем .

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