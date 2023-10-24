В Калуге 9-летняя девочка попала под машину на зебре

23 октября в Калуге на Правобережье произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По данным ГИБДД, в понедельник в 17 часов в районе дома №9 по улице Братьев Луканиных 61-летний водитель машины Citroen Berlingo допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - 9-летнюю девочку, что пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.