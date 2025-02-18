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Царьград

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Очень медленный ветер. В Эстонии крупнейший завод встал после выхода страны из "энергетического кольца" БРЭЛЛ

Очень медленный ветер. В Эстонии крупнейший завод встал после выхода страны из "энергетического кольца" БРЭЛЛ

Слишком высокие цены на электроэнергию стали причиной остановки крупнейшего в Эстонии целлюлозного завода.

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