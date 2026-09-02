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Нижегородская правда

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Мужчину, убившего собаку на глазах у детей, задержали в Бутурлинском районе

Мужчину, убившего собаку на глазах у детей, задержали в Бутурлинском районе

В селе Смагино Бутурлинского округа мужчина застрелил соседскую собаку на глазах у маленьких детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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