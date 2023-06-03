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Битва за народ: к чему может привести украинская атака на Рублевку?

Битва за народ: к чему может привести украинская атака на Рублевку?

Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, совершенная 30 мая в ответ на российские ракетные удары по зданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной, несомненно, будет иметь очень серьезные и далекоидущие последствия.

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