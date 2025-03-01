Александр Петров показал снимки нового дома, который купил беременной жене

Последние годы у Александра Петровы выдались насыщенными. Актер снялся в нескольких успешных проектах, женился, скоро станет отцом, а недавно приобрел семейное гнездышко — в престижном пригороде Москвы — между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.
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