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Мода и Шоу-бизнес

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Александр Петров показал снимки нового дома, который купил беременной жене

Александр Петров показал снимки нового дома, который купил беременной жене

Последние годы у Александра Петровы выдались насыщенными. Актер снялся в нескольких успешных проектах, женился, скоро станет отцом, а недавно приобрел семейное гнездышко — в престижном пригороде Москвы — между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.

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