Александр Петров показал снимки нового дома, который купил беременной жене

Последние годы у Александра Петровы выдались насыщенными. Актер снялся в нескольких успешных проектах, женился, скоро станет отцом, а недавно приобрел семейное гнездышко — в престижном пригороде Москвы — между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.