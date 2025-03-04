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Гончаренко: приостановка помощи от США приведет к нехватке снарядов для HIMARS

Гончаренко: приостановка помощи от США приведет к нехватке снарядов для HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за приостановки военной помощи со стороны США прежде всего ощутят нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) и для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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