Огромный факел поднялся над Феодосией: Нефтебазу после обстрела не могут потушить третий день. На Феодосийской нефтебазе, где трое суток не могут потушить горящие после ракетного обстрела цистерны, произошел выброс топлива.
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