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Фестиваль «Прибери за хасидом» стартовал: десятки тысяч паломников уже прибыли в Умань

Фестиваль «Прибери за хасидом» стартовал: десятки тысяч паломников уже прибыли в Умань

Десятки тысяч хасидов из Израиля и других стран мира уже съезжаются в Умань. Город готовится к Рош га-Шана — еврейскому Новому году, который будет отмечаться 11-13 сентября.

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