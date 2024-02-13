Педофилам хотят запретить ступать на территорию школ и детских лагерей

Лицам с непогашенной или неснятой судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего предлагают запретить посещать образовательные учреждения и места отдыха детей.
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