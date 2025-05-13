Главу Белгородской области возмутило поведение жителей региона: таких «подстав» никто не ожидал

На прошедшем заседании правительства Вячеслав Гладков также сообщил о случаях, когда люди обращаются с просьбами о переселении, мотивируя это обстрелами, но в действительности стремятся получить новое жилье за государственный счет.
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