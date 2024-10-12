Россия понизила своё дипломатическое присутствие в США – Кремль объяснил причины.

Россия решила подстраховаться от предвыборных провокаций и временно снизила уровень своего дипломатического присутствия в США – такой вывод делают эксперты по поводу ситуации с увольнением Анатолия Антонова с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Соединённых Штатах Америки.