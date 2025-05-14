Ди Каприо вручил награду Де Ниро на открытии Каннского кинофестиваля

В своей речи Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа. На церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, стартовавшего во Франции 13 мая, культовому американскому актёру Роберту Де Ниро вручили «Золотую пальмовую ветвь».
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