Цена BTC формирует параболический тренд. Модель аналогична графику роста 2023 года

Известный криптоаналитик Inmortal предсказал скорый ценовой взлет Биткоина. По его мнению, текущая консолидация котировок повторяет паттерн прошлого года, когда после длительного бокового движения Bitcoin демонстрировал стремительный рост.
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