В США предложили запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки

Конгресс США решил запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки W76-2 Палата представителей конгресса США предлагает запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета, определяющего цели будущих расходов.
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