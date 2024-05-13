В США предложили запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки

Конгресс США решил запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки W76-2 Палата представителей конгресса США предлагает запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета, определяющего цели будущих расходов.