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НАША ЛОСИНКА

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Дом культуры «Юность» приглашает в кружки и секции

Дом культуры «Юность» собрал для жителей дайджест кружков и секций. Здесь каждый найдёт занятие по душе — от спорта и танцев до творчества и программирования.

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