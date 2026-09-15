Дом культуры «Юность» приглашает в кружки и секции

Дом культуры «Юность» собрал для жителей дайджест кружков и секций. Здесь каждый найдёт занятие по душе — от спорта и танцев до творчества и программирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Бабушкинском па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым