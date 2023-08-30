ФСБ задержала организаторов незаконной торговли оружием в Донецке

ФСБ, совместно с УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ по Южному военному округу, произвела задержание группы лиц, прибывших в зону проведения СВО для организации незаконной продажи оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ФСБ.