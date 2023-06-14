Газета.ру

8 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Подонки  кенгурячьи. И чем посольство РФ  может вредить  парламенту  шавки США? Неужто наши дипломаты наши из рогаток...В парламент Австр...
  • Андрей
    Зачем России нужны предприниматели "купи-продай"? Сейчас нужны производители, а не торгаши-барыги и эффективные манаг...Глава Корпорации ...
  • Валерий Соловьев
    Ну хорошо что опровергнул.Кадыров опубликов...

Волонтеры продолжают помогать эвакуированным жителям в Херсонской области

Волонтеры продолжают помогать эвакуированным жителям в Херсонской области

Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" совместно с активистами "Волонтерской роты" продолжают оказывать помощь эвакуированным жителям в пунктах временного размещения (ПВР) "Железный порт", сообщает пресс-служба правительства Херсонской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх