Волонтеры продолжают помогать эвакуированным жителям в Херсонской области

Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" совместно с активистами "Волонтерской роты" продолжают оказывать помощь эвакуированным жителям в пунктах временного размещения (ПВР) "Железный порт", сообщает пресс-служба правительства Херсонской области.
Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" совместно с активистами "Волонтерской роты" продолжают оказывать помощь эвакуированным жителям в пунктах временного размещения (ПВР) "Железный порт", сообщает пресс-служба правительства Херсонской области.
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