У 500-летниего дуба в Агое Туапсинского района укрепили корни и привели в порядок крону

У 500-летниего дуба в Агое Туапсинского района укрепили корни и привели в порядок кронуУ многовекового дуба, который находится в селе Агое Туапсинского района Кубани, специалисты привели в порядок крону, обрезав ветки, укрепили корни и обустроили прилегающую зону отдыха.