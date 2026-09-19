«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

Россия — многонациональная страна, где бок о бок живут представители разных народов и культур. Но при этом наша страна является светским государством.
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Свежие комментарии
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Статья правокационная!!
лишит эту бобои русского гражданства, так как получила его не законно. Она она сама в этом призналась, даже если эа бобои будет это отрицать, и это но легко будет доказать . Заставит вернуть деньги которые получила от государства. Выслать её с кудаком и из России с запретом въезда в Россию.
При СССР,я много где побывал и приезжая в другой регион приходилось соблюдать местные обычаи.Если не в моготу,то можно принять местные обычаи и не диктовать свои.На штрафы у тебя деньги есть,а вот свою девочку устроить в мусульманскую школу,сразу отговорка,это слишком далеко и дорого.Ты не задумывалась,если кто придёт к власти в России твои бумаги будут не действительны и придётся в обязательном порядке переучиваться и пересдавать за свои деньги.Головой всёже надо думать,а не своим задом.
Гнать мастурбеков с их выводком назад на их национальную территорию. Таджикам нет места в России.
Если Россия стала твоим домом, то соблюдай законы и традиции российские. Иначе -паспорт на стол и в аул!!
это не письмо татжики - это провокация
Не хочешь жить по Законам России и соблюдать наши традиции коренного населения, добро пожаловать в кишлак и нехрена в России свои правила вводить! Вы к нам припёрлась, а не мы к вам!