Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

Россия — многонациональная страна, где бок о бок живут представители разных народов и культур. Но при этом наша страна является светским государством.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Сорокин
Валерий Сорокин

лишит эту бобои русского гражданства, так как получила его не законно. Она она сама в этом призналась, даже если эа бобои будет это отрицать, и это но легко будет доказать .  Заставит вернуть деньги которые получила от государства. Выслать её с кудаком и из России с запретом въезда в Россию.

Профиль пользователя Aнатолий Райков
Aнатолий Райковизменено

При СССР,я много где побывал и приезжая в другой регион приходилось соблюдать местные обычаи.Если не в моготу,то можно принять местные обычаи и не диктовать свои.На штрафы у тебя деньги есть,а вот свою девочку устроить в мусульманскую школу,сразу отговорка,это слишком далеко и дорого.Ты не задумывалась,если кто придёт к власти в России твои бумаги будут не действительны и придётся в обязательном порядке переучиваться и пересдавать за свои деньги.Головой всёже надо думать,а не своим задом.