Страна и люди
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Страна и люди

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Тёмная сторона материнского капитала

Тёмная сторона материнского капитала

Много лет назад читал на сайте Димы Вернера, как в Хайфе разыграли выехавших из СССР евреев. Когда они оформляли документы на пособие, некий шутник вышел из здания учреждения и рассказал толпе, что москвичам с ленинградцами пособие будут выплачивать вдвое большего размера, потому что «вы же понимаете, у них потребности больше».

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