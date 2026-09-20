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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков о Кузнецове против «Сочи»: «Евгений отыграл на одной ноге, на раскатке у него колено защемило. У «Сибири» везде беды происходят»

Главный тренер « Сибири » Ярослав Люзенков после победы над « Сочи » (5:1) рассказал, что нападающий Евгений Кузнецов играл с повреждением.

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