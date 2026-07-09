Львова-Белова рассказала о помощи девочке из Константиновки

Десятилетней Софии, которую, по словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, спасли российские бойцы при освобождении Константиновки, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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