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Львова-Белова рассказала о помощи девочке из Константиновки

Львова-Белова рассказала о помощи девочке из Константиновки

Десятилетней Софии, которую, по словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, спасли российские бойцы при освобождении Константиновки, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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