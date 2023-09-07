Неспешный разговор

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Решившему утонуть помочь невозможно или... последние пляски армянского режима

Решившему утонуть помочь невозможно или... последние пляски армянского режима

GnussРыбе трудно объяснить, что такое балык. Как забавно работает у некоторых людей логика: армянский народ голосует за партию Никола Пашиняна в 2018-м, далее премьер-министр Армении планомерно проводит антироссийскую политику, в конце концов полностью сдает Нагорный Карабах, получив до этого (в 2021-м) кредит доверия от 54% избирателей и тащит в страну НАТО, а виновата – Россия.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Немедленно прекратить выдавать направо-налево российские паспорта армянам без разбора. Почему этническим русским власти устраивают разные фильтры для получение родного паспорта, а армянам. таджикам, уб
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9 час.
Людмила Фирстова
Валерий, нет такого, все могут русские получить гражданство РФ, зачем Вы пишите неправду
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9 час.
Александр Симаков
Вот когда на ринге бьются два боксёра, а в это время из зала выводят подвыпившего зрителя, который начал бузить, то это чья победа?
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