GnussРыбе трудно объяснить, что такое балык. Как забавно работает у некоторых людей логика: армянский народ голосует за партию Никола Пашиняна в 2018-м, далее премьер-министр Армении планомерно проводит антироссийскую политику, в конце концов полностью сдает Нагорный Карабах, получив до этого (в 2021-м) кредит доверия от 54% избирателей и тащит в страну НАТО, а виновата – Россия.