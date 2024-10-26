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В Пермском крае на уроке ОБЗР ученик получил выстрел в голову из винтовки

В Пермском крае на уроке ОБЗР ученик получил выстрел в голову из винтовки

Устанавливаются детали произошедшего.Девятиклассник кудымкарской школы во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» получил выстрел в голову из винтовки.

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