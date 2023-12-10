Центр общения старшего поколения откроется в Белокурихе

Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться В Белокурихе откроется четвертый в Алтайском крае Центр общения старшего поколения.
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