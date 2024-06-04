МРГ СПЧ завершает формирование состава для мониторинга выборов

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. О предстоящем старте работы группы по контролю за избирательными кампаниями в единый день голосования 8 сентября сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава мониторинговой рабочей группы Александр Точенов.
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