В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому

Американские власти потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского депутата Александра Дубинского, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.