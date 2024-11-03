Американские власти потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского депутата Александра Дубинского, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
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