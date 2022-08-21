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"Крымские татары еще не начинали"(с)?

"Крымские татары еще не начинали"(с)?

У хохляцких гнидарасов новый слоган из обновлённой после успешных диверсий в Крыму методички - мудаки прямо-таки хором скандируют : "Крымские татары еще не начинали" - ну, это как бы такой фееричный троллинг "русни" в ответ на известную угрожающую фразу Путина : "Мы на хохлостане всерьёз еще ничего не начинали"(с) Вот только Путин и правда одним росчерком пера (например, отдав приказ уничтожить энергосистему хохлостана) может за пару дней ввергнуть огрызок хохлостана в реальный ад, а что могут "еще не начавшие крымские татары"? Поднять в Крыму цены на чебуреки со 150 до 200 рублей? Ну, да, это пипец - страшно, черт возьми! .

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